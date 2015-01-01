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खेलकूद:रग्बी टीम मुजफ्फरपुर के लिए रवाना जीतने पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेलेगी

वीरपुर2 घंटे पहले
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वीरपुर गोल चौक पर खिलाड़ियों को विदा करते आरडीओ।
  • आरडीओ देवानंद कुमार सिंह ने गोल चौक से टीम को किया रवाना

बिहार राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2020 के लिए सुपौल का प्रतिनिधित्व करने के लिए फ़्यूचरिंग स्पोर्ट्स एकेडमी वीरपुर की टीम गुरुवार को गोल चौक से रवाना हुई। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए बसंतपुर आरडीओ देवानंद कुमार सिंह ने गोल चौक पहुंचकर टीम को शुभकामना देकर रवाना किया। एकेडमी के कोच सह जिला टीम प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि 18 और 19 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज स्टेडियम में बिहार राज्य के अंडर-14, 16, 18 और 20 उम्र वर्ग के खिलाड़ी राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जहां पदक मिलने पर 29 दिसंबर से गुवाहाटी में होने वाले नेशनल गेम में चयनित किए जाएंगे। वीरपुर फ़्यूचरिंग स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ी ने अंडर 14 के रग्बी में नेशनल सब जूनियर में 2 फरवरी को हैदराबाद में नेशनल में गोल्ड मेडल जीत जिले का नाम रोशन किया है।

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