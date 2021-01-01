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खेलकूद:समस्तीपुर ने 5 विकेट से गया को हराया, मैच के हीरो अनुकूल

सुपौल4 घंटे पहले
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टूर्नामेंट का उद्‌घाटन करते डीएम, एसपी, डीडीसी व अन्य। - Dainik Bhaskar
टूर्नामेंट का उद्‌घाटन करते डीएम, एसपी, डीडीसी व अन्य।
  • डीएम महेंद्र कुमार और एसपी मनोज कुमार ने गांधी मैदान में की आमंत्रण कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत

गांधी मैदान में आमंत्रण परिवार की ओर से आयोजित आमंत्रण कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन रविवार को किया गया। टूर्नामेंट का उद्‌घाटन डीएम महेंद्र कुमार ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी मनोज कुमार थे। डीएम ने बल्लेबाजी व एसपी ने गेंदबाजी कर खेल की विधिवत शुरुआत की। भारतीय अंडर-19 विश्व कप 2018 के विजेता टीम के सदस्य रहे व आज के मैच में समस्तीपुर टीम के सदस्य अनुकूल राय को डीएम ने मेमोंटो व एसपी ने सम्मानित किया। समस्तीपुर व गया टीम में बिहार व झारखंड रणजी टीम में खेल चुके खिलाड़ी व विजय हजारे ट्रॉफी में खेल चुके खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। मौके पर एसडीएम विधुभूषण चौधरी, डीडीसी मुकेश कुमार, सदर एसडीएम मनीष कुमार, सदर सीओ प्रिंस राज, सदर थानाध्यक्ष दीनानाथ मंडल, ओमप्रकाश यादव, नीरज किशोर प्रसाद, सुनीला, राघवेंद्र झा राघव, विनय भूषण सिंह, चंद्रिका कुमारी, अमित मोहनका, नवीन गुप्ता, अमित अग्रवाल, रिंकू शेखावत, विजय आनंद, संतोष चौधरी, सुनील सिंह, मनीष सिंह, प्रभात सिंह आदि थे।

पहले बल्लेबाजी कर गया टीम ने बनाए 153 रन
समस्तीपुर टीम के कप्तान असफान खान ने टॉस जीत गेंदबाजी का निर्णय लिया। निर्धारित 30 ओवर में गया टीम ने सभी विकेट खोकर 153 रन बनाए। सुशांत सिंह ने 54 गेंदों पर 7 चौकों व 1 छक्के की मदद से 49 रन की पारी खेला। निक्कू सिंह ने 12 गेंदों पर 2 चौकों व 1 छक्के की मदद से 18 रन बनाए।

अनुकुल रॉय को मेमोंटो देकर सम्मानित करते डीएम व एसपी।
अनुकुल रॉय को मेमोंटो देकर सम्मानित करते डीएम व एसपी।

सरफराज ने बनाए 49 रन निशांत ने बनाए 37 रन

समस्तीपुर टीम ने 20.5 ओवर में 5 विकेट पर 159 रन बनाकर मैच जीत लिया। समस्तीपुर की ओर से सरफराज ने 32 गेंदों पर 3 छक्काें व 2 चौकों की मदद से 49 रन की पारी खेला। निशांत ने 24 गेंदों पर 2 छक्कों व 4 चौकों की मदद से 37 रन व अनुकूल राय ने 24 गेंदों पर 2 छक्के व 3 चौकों की मदद से नाबाद 36 रन बनाए। गया के प्रवीण यादव ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट और रंजन ने 2 ओवर में 15 रन देकर दो लिए। मैच में निर्णायक के रूप में बीसीए पैनल के अम्पायर अनिल गुप्ता थे।

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