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वितरण:नगर पंचायत के सफाइकर्मियों को संवेदक ने दिया दीपावली का गिफ्ट

वीरपुरएक घंटा पहले
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सफाई कर्मियों को गिफ्ट देते संवेदक प्रमोद कुमार और अन्य।

दीपावली और छठ के पूर्व धनतेरस के मौके पर नगर पंचायत के सफाई कर्मियों को नगर पंचायत की ओर से इस साल तोहफा दिया जा रहा है। जिससे सफाई कर्मियों में खुशी देखी जा रही है। गुरुवार को नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में नगर पंचायत के चेयरमैन तनवीर आलम की उपस्थिति में संवेदक प्रमोद कुमार ने कर्मियों के बीच गिफ्ट पैकेट का वितरण किया। संवेदक ने गिफ्ट वितरण करते हुए कहा कि सभी सफाई कर्मियों को ये दिवाली के मौके पर मेरे द्वारा दिया गया है ताकि वे खुशी पूर्वक पर्व को मनाएं। इस दौरान नगर पंचायत के 25 रजिस्टर्ड सफाई कर्मी के अलावे अतिरिक्त सफाई कर्मी, ड्राइवर व अन्य कर्मी यानी कुल मिलाकर 40 लोगो को गिफ्ट दिए गए हैं। इस मौके पर मुख्य पार्षद के अलावे, पार्षद कमल सिंह, संवेदक कर्मी, नगर पंचायत कर्मी व दर्जनों सफाई कर्मी मौजूद थे।

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