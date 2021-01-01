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अगलगी:शॉर्ट-सर्किट से घर में लगी आग क्षति का किया जाएगा आकलन

बकुल बाजार4 घंटे पहले
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  • पीड़ित परिवार ने सीओ-पुलिस को दी सूचना

भीमपुर थाना क्षेत्र की ठूठी पंचायत के वार्ड-11 में शनिवार की देर रात बिजली की शार्ट-सर्किट से आग लगने के कारण एक घर राख हो गया। शनिवार की रात 1 बजे बालेश्वर मंडल के घर में आग लग गई। गृहस्वामी समेत अन्य सदस्य किसी तरह घर से सुरक्षित बाहर निकले। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद करीब एक घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर, अगलगी में पीड़ित का एक घर राख हो गया। तीन मवेशी भी आग में बुरी तरह से झुलस गई। इस दौरान कपड़ा, बर्तन, अनाज समेत अन्य सामग्री भी राख हो गई। पीड़ित ने बताया कि अगलगी की घटना की लिखित सूचना छातापुर सीओ व भीमपुर थाने को भी दे दी गई है। सीओ सुमित कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिली है कर्मचारी को स्थल जांच के लिए भेजा गया है। कहा कि जांच बाद मुआवजा दिया जाएगा। उसके तहत पीड़ित परिवार को हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

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