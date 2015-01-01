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गिरफ्तारी:गश्ती में 1.35 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

वीरपुरएक घंटा पहले
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एसएसबी 45वी बटालियन वीरपुर के सतना बीओपी के जवानों ने गुरुवार की सुबह 1.350 किलो गांजे के साथ एक कारोबारी को कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पूरी जानकारी देते हुए 45 वी बटालियन के कमांडेंट एचके गुप्ता ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बॉर्डर पिलर संख्या 204/2 के समीप एक व्यक्ति गांजे के साथ नेपाल प्रभाग से भारतीय प्रभाग में आने वाले है। इसी सूचना पर कार्यवाही को अंजाम देते हुए इंस्पेक्टर रोहित कुमार के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल रवि येन, कांस्टेबल पंकज कुमार, मंजीत सिंह जाट विशेष गस्ती का गठन करते हुए चिन्हित स्थान के लिए रवाना हुए। चिह्नित स्थान पर जाने के बाद देखा गया कि एक व्यक्ति नेपाल प्रभाग से भारतीय प्रभाग में प्रवेश कर रहे हैं। आते देख उस व्यक्ति को संदेह के आधार जांच की गई जिसमें गांजा मिला जिसे जब्त करते हुए कारोबारी को गिरफ्तार किया गया और बीरपुर थाना के सुपुर्द किया गया। पकड़े गए कारोबारी की पहचान विंदेश्वर मेहता गांव कटैया जिला सुपौल के रूप में की गई।

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