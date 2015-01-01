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कार्रवाई:15 लीटर चुलाई शराब और बाइक के साथ तस्कर गिरफ्तार, भेजा गया जेल

मरौना20 मिनट पहले
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थाना क्षेत्र के गोबिंदपुर से सोमवार की शाम 15 लीटर शराब के साथ के एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जानकारी देते हुए मरौना थाना अध्यक्ष राजेश चौधरी ने बताया कि संध्या गश्ती के दौरान मरौना पुलिस ने 15 लीटर चुलाई देसी शराब एवं एक प्लेटिना बाइक के साथ एक तस्कर को गिरफ़्तार कर न्‍यायिक हिरासत में भेजा गया। बताया कि संध्या गश्ती के दौरान जब मरौना पुलिस थाना क्षेत्र के गोबिंदपुर पहुंची तो पुलिस को देख बाइक सवार भागने लगा। जब पुलिस द्वारा उसकी तलाशी ली गईं तो उसके झोला से शराब बरामद हुआ। तस्कर की पहचान सुपौल जिला मुख्यालय स्थित गौरवगढ़ निवासी लालेश्वर यादव के रूप में की गई है।

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