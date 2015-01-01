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वोटिंग की प्रतिबद्धता:कहीं लाठी के सहारे तो कहीं ठेला पर पहुंचे वोटर

बलुआ बाजारएक घंटा पहले
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गोसपुर स्कूल में वोटिंग करने पहुंची 105 वर्षीय महिला।
  • गांवों में भी रही अच्छी वाेटिंग, दिन ढलते हुए बढ़ा वोटिंग का प्रतिशत
  • वृद्ध और नि:शक्तों ने परिजन के साथ बूथ पर पहुंचकर किया मतदान

अंतिम चरण का मतदान शनिवार को भयमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। वोटिंग की प्रतिबद्धता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि नि:शक्त और वृद्ध मतदाता भी लाठी व ठेले के सहारे भी मतदान करने के लिये पहुंचे। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर जगह-जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखी। सुबह 07 बजे से ही मतदाता वोट गिराने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए थे। मतदाता के लिए प्रशासन की ओर से कोरोना माहमारी के बचाव के लिए बूथ पर मतदाताओं के लिए हैंड गलब्स व थर्मल स्क्रीनिंग का पुख्ता इंतजाम किया गया। हालांकि कई मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। वहीं कुछ महिला व पुरूष मतदाता बिना मास्क के ही मतदान केंद्र पर वोट गिराने के लिए पहुंचे। छातापुर विधानसभा क्षेत्र के बलुआ पंचायत में मध्य विद्यालय बलुआ, उच्च विद्यालय बलुआ, मध्य विद्यालय मटियारी, ठूठी पंचायत के मध्य विद्यालय ठूठी, प्राथमिक विद्यालय ठूठी, लक्ष्मीनिया पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लक्ष्मीनिया, मदरसा ललितग्राम शेख टोला ललितग्राम, बसंतपुर प्रखंड के विशनपुर पंचायत सरकार भवन, मध्य विद्यालय विशनपुर शिवराम सहित निर्मली पंचायत व जीवछपुर पंचायत में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। मतदान को लेकर जगह-जगह बीएएसएफ व पुलिस बल को तैनात किया गया था। ताकि लोगों को मतदान में किसी तरह की परेशानी ना हो। लक्ष्मीनिया पंचायत के बूथ संख्या 150 पर लाठी का सहारा लेकर 100 वर्षीया वृद्ध महिला लालवती देवी व 22 वर्षीय खड़ी टोला वार्ड 06 दिव्यांग 22 मो जिब्राइल ठेले पर बैठकर बूथ संख्या 150 पर मतदान के लिए पहुंचे। जबकि हाईस्कूल बलुआ में पंचायत के वार्ड 05 निवासी 80 वर्षीय वृद्ध महिला ने लाठी के सहारे बूथ संख्या 132 पर पहुंच कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मधुबनी पंचायत में नेहा कुमारी व चीकू कुमारी पहली बार मतदान करने के बाद काफी उत्साहित दिखी। लक्ष्मीनियां एवं मधुबनी के विभिन्न बूथों पर शाम 4 बजे तक 62 प्रतिशत मतदान किया गया।

करजाईन में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ विस चुनाव

करजाईन| विधानसभा के लिए हुए चुनाव निर्मली विस क्षेत्र के करजाईन, बायसी,गोसपुर, बौराहा, परमानंदपुर, मोतीपुर, हरिराहा, जगदेशपुर, बसावनपट्टी, दौलतपुर सहित आसपास के पंचायतों में पूर्ण शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। शनिवार को सुबह से ही उत्सव सा नजारा दिख रहा था। हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान शुरू होते ही मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे। केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार सुबह से लगनी शुरू हो गई। महिला मतदाताओं एवं पहली बार वोट करने वाले वोटरों में उत्साह चरम पर दिखा।

कहीं पहली बार युवती कहीं वृद्ध ने की वोटिंग

भीमनगर| छातापुर 45 विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव में मतदान केंद्र संख्या 6 पर 90 वर्षीय खुशीलाल मेहता ने अपना मतदान किया। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र के महापर्व में हम अपना मतदान किया। हमलोग किसी और के सहारे से चलकर मतदान केंद्र तक आए। क्योंकि 90 साल उम्र होने के बावजूद भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से हमारा मतदान नहीं हो सका। जिसके कारण हमें कड़ी धूप में आना पड़ा। भीमनगर स्थित बूथ संख्या 6 पर मतदाता किरण कुमारी और खुशबू कुमारी ने बताया पहली बार वोट डालने पर खुश है।

बेहतर कार्य करने की संभावना पर दिया वोट

रतनपुर| विधान सभा चुनाव 2020 के तीसरे एवं अंतिम चरण के मतदान में युवक एवं युवतियों ने शनिवार को बढ़ चढ़ कर मतदान किया। वहीं उत्साहपूर्वक अन्य सभी युवक व युवतियों से बहुमूल्य मतों का सही जगह प्रयोग करने की अपील किया। युवा ही विकास कार्य में अपनी भागीदारी बेहतर तरीके से निभा सकता है। अर्चना कुमारी, अंजली कुमारी एवं गुरूदेव कुमार ने बताया कि काफी खुशी हो रही है कि पहली बार मतदान कर लोकतंत्र के महान पर्व में भागीदारी निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है।

जदिया में बुजुर्ग दिव्यांग ने भी किया मतदान

जदिया| थाना क्षेत्र में मतदान शांति पूर्वक संपन्न हो गया। कही से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय पुलिस बल की मतदान केन्द्रों पर तैनाती देखी गयी। बूथ पर महिला मतदाताओं की लंबी कतार देखी रही। प्राथमिक विद्यालय कोपारी बूथ संख्या 265 पर दिव्यांग बुजुर्ग मतदाता बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह सात बजे से ही मतदाता अपना वोट डालने के लिए बूथ पहुंच गए। शाम चार बजे तक 55 प्रतिशत मतदान होने की पुष्टि हुई है।

मध्य विद्यालय रतनपुर में ट्राई साइकिल से पहुंचे वोटर।
मध्य विद्यालय रतनपुर में ट्राई साइकिल से पहुंचे वोटर।

युवाओं में मतदान को लेकर दिखा उत्साह

कटैया- निर्मली| पिपरा विधानसभा के बूथ संख्या 237, 238 मध्य विद्यालय कौशलीपट्टी मतदान केंद्र पर 80 वर्षीय वृद्ध साइकिल पर बैठ कर मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। वहीं पहली बार वोटर बनी युवती वोट डालने के बाद प्रसन्न मुद्रा में दिखी। वहीं दर्जनों युवाओं पहली बार वोट डालने के बाद खुशी का इजहार किया। मतदान केंद्र पर तैनात आंगनबाड़ी सेविका एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइज किया गया।

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