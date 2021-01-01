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परीक्षा:जूते पहनकर परीक्षा हॉल में जा सकेंगे छात्र-छात्राएं

सुपौल4 घंटे पहले
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आज से शुरू हो रहे इंटर परीक्षा में विभाग ने बढ़ती ठंड को देखते हुए परीक्षार्थियों को केंद्र में जूते पहनकर जाने की अनुमति दी है। डीपीआरओ संतोष कुमार ने बताया कि बीएसईबी ने 29 जनवरी को सूचना जारी कर केंद्रों के अंदर जूता-मौजा पहनकर जाने पर रोक लगाई थी। अब यह आदेश रद्द कर दिया गया है।

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