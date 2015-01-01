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सफलता:रंगोली प्रतियोगिता में सुफला व शमानाज रहीं प्रथम

सुपौलएक घंटा पहले
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गौरवगढ़ हाई स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता में शामिल छात्राएं।
  • हजारी उच्च माध्यमिक विद्यालय गौरवगढ़ में की गई प्रतियोगिता आयोजित

जिला मुख्यालय स्थित हजारी उच्च माध्यमिक विद्यालय गौरवगढ़ में दीपावली के मौके पर कला एवं शिल्प शिक्षक राकेश कुमार की देख-रेख में रंगोली व दीप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें स्कूल के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक आकर्षक रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सुफला कुमारी एवं शमानाज, द्वितीय स्थान काेमल चौधरी और तृतीय स्थान साक्षी कुमारी ने प्राप्त की। वहीं दीप प्रतियोगिता में मो. इजातुल्लाह, मो. फारूक व मो. आसिफ ने प्रथम स्थान, निक्की कुमारी दूसरे स्थान और लक्ष्मी कुमारी स्थान पर रही। जिन्हें पुरस्कृत किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों की कलाकृति की तारीफ की। यहां शांति के दीप जलाए गये और दीपावली पर चाईनीज समानों के बहिष्कार और स्वदेशी समानों को अपनाने के संदेश दिया। मौके पर सबों ने एक स्वर में दीपावली पर स्वदेशी मिट्टी से बने दीये जलाने का भी संकल्प लिया। निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉ. रामचंद्र प्रसाद यादव, शिक्षक सुरेन्द्र प्रसाद यादव, नंदलाल पासवान, समीउल्लाह अशरफी, योगेन्द्र कुमार जयसवाल, राजेश, सुरेश, श्रेया, शैलेन्द्र कुमार सुधांशु, अनिल, शिवनाथ शर्मा, शिवेन्द्र, हरिलाल थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निर्णायक के रूप में मो. जावेद आलम आदि मौजूद थे।

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