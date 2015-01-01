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मिलेगी सुविधा:सुगमा स्क्रूपाइल पुल के धंसे भाग की हो रही मरम्मत, मिलेगी सुविधा

बनमा ईटहरी3 घंटे पहले
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सुगमा स्क्रूपाइल पुल के धंसे भाग को ठीक करते मिस्त्री।
  • पुल पर 2 दिन बाद ट्रक छोड़ बाकी छोटे वाहनों की आवाजाही हो सकेगी

प्रखंड मुख्यालय के सुगमा चौक स्थित तिलाबे नदी पर बनी स्क्रूपाइल पुल के धंसे हुए भाग को ठीक किया जा रहा है। पुल पर दो दिन बाद छोटे वाहनों की आवाजाही जारी हो जाएगी। जानकारी हो कि पिछले कई माह से पश्चिम की दिशा से पुल का पाया दो से तीन फिट धंस गया था। स्थानीय लोगों ने पुल के धंसे भाग को बांस का सहारा देकर तत्काल क्षतिग्रस्त होने से बचा लिया। बाढ़ आने से पुल के धंसे हुए भाग पर लगाएं गए बांस का सोंगर भी पानी में तैरता नजर आया। फिर भी पुल पर छोटी से बड़ी वाहनों की आवाजाही जारी रहा। जिस कारण पुल पहले से भी अत्यधिक झुक गया था। 2 सितंबर को दैनिक भास्कर में प्रमुखता से खबर छपने के बाद प्रशासन हरकत में आई और बड़े वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए पुल के एक तरफ गार्डर व दूसरे तरफ लोहे व पत्थर रख कर कर तत्काल रोक लगा दी। तब से लेकर आज तक क्षतिग्रस्त पुल पर सिर्फ बाइक, ई-रिक्शा, रिक्शा, ठेला सहित आम लोग पैदल सफर कर रहे थे। लेकिन अब ट्रक छोड़ सभी छोटी चार पहिया वाहन पुल से होकर आवाजाही कर पाएंगे। सुगमा स्क्रूपाइल पुल पर काम कर रहे मिस्त्री रंजीत कुमार ने बताया कि नव निर्माणाधीन पुल का काम भी प्रारंभ कर दिया गया है। बाढ़ के पानी का जल स्तर घटने के बाद पुल का काम युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है। तत्काल जर्जर पुल की मरम्मत की जा रही है। मालूम हो कि नव निर्माणाधीन पुल की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है।

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