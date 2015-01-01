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बैठक:मंदिर स्थानांतरित करने को ले आज होगी वार्ता

ग्वालपाड़ा2 घंटे पहले
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एसडीएम राजीव रंजन सिन्हा और अपर अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार ने ग्वालपाड़ा में एनएच 106 के किनारे बने मंदिर स्थानांतरित करने के लिए लोगों से विचार-विमर्श किया। शुक्रवार को भी पुनः लोगों से वार्ता की जाएगी। बैठक में उपप्रमुख पंकज दास, पूर्व प्रमुख प्रमोद कुमार, नूनू झा, प्रदीप कुमार निराला, शिवकिशोर आदि मौजूद थे।

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पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

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