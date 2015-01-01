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सख्ती:विस चुनाव को ले नेपाल सीमा पर तेज की चौकसी

निर्मली3 घंटे पहले
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निर्मली विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान को लेकर गुरुवार की शाम चुनाव प्रचार थम गया। अंतिम दिन चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 41 निर्मली विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 नवंबर को मतदान होगी। निवार्चन पदाधिकारी सह नीरज नारायण पाने ने बताया कि शांतिपूर्ण व भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने हेतु प्रशासनिक स्तर से सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस व अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही प्रचार खत्म विधानसभा क्षेत्र से लगने बाली सभी सीमाओं व इंडो नेपाल सीमा पर चौकसी व तलासी अभियान को तेज कर दिया गया हैं। तीसरे चरण में निर्मली विधानसभा चुनाव में 15 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। विधानसभा में 420 बूथ पर दो लाख 96 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

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