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हादसा:वोटिंग कर लौट रही महिला को कार ने रौंदा

बलुआ बाजारएक घंटा पहले
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शनिवार को डोडरा वार्ड 5 में घटना के बाद एनएच-57 को जामकर हंगामा करते ग्रामीण।
  • मधुबनी के डाेडरा वार्ड 5 में एनएच 57 पर हुआ हादसा, मौत के बाद एनएच जाम

ललितग्राम ओपी क्षेत्र में मधुबनी पंचायत के डोडरा वार्ड 5 स्थित प्राथमिक विद्यालय के समीप एनएच-57 पर शनिवार की सुबह 9 बजे वोट डालकर घर लौट रही भुवनेश्वरी देवी (45 वर्षीय) को फारबिसगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। वहीं हादसे में महिला के साथ बूथ पर से लौट रही उसकी 11 वर्षीय नतनी कल्पना कुमारी भी घायल हो गई। इधर, हादसे के बाद गुस्साए लाेगों ने एनएच-57 को मुआवजे की मांग को लेकर एक घंटे तक जाम कर दिया। जबकि, थानाध्यक्ष और स्थानीय मुखिया के आश्वासन पर लोगों ने जाम हटाया। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि के आश्वासन के बाद जाम हटाया जा सका। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि भुवनेश्वरी देवी शनिवार को वोट देकर नतनी की साथ घर की ओर लौट रही थी। इसी दौरान प्राथमिक विद्यालय के समीप एनएच-57 पर फारबिसगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार के कार केए 03 एएफ 5991 ने महिला को कुचल दिया। हालांकि घटना के बाद कार चालक भागने का प्रयास किया लेकिन गाड़ी टायर फट जाने के कारण लोगों के हाथ लग गया। जिसको ग्रामीणों ने पकड़कर ओपी पुलिस के हवाले कर दिया। ओपी प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। कार को चालक सहित पकड़ लिया गया है।

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