पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:शौच के लिए गई बच्ची कोसी में डूबने से लापता

निर्मली2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
दिघिया में बच्ची की तलाश में जुटे गोताखोरों को देखते लोग।
  • निर्मली के दिघिया पंचायत में वार्ड एक की घटना, तलाश में जुटे गोताखोर
  • शिवानी के डूबने की सूचना साथियों ने परिजन को दी

थाना क्षेत्र के दिघिया पंचायत स्थित वार्ड संख्या एक में शौच करने के दौरान 5 वर्षीय बच्ची कोसी नदी में डूबने से लापता हो गई। लापता बच्ची की स्थानीय प्रशासन की मदद से तलाश जारी है। लापता बच्ची की पहचान राजेंद्र राय की पुत्री शिवानी कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी हो कि लापता बच्ची शौच कर पानी लेने के लिए कोशी नदी किनारे गया जहां पानी लेने के क्रम में उनका पैर फिसल गया। बगल में खेल रहे कुछ बच्चों ने घटना होते हुए देखा जिसकी सूचना उनके परिजन व स्थानीय लोगों को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने बच्ची को बचाने हेतु घटनास्थल पर पहुंचा परंतु देर हो जाने के कारण स्थानीय लोगों की कोशिश नाकाम रहे। सूचना पर थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह घटनास्थल पर स्थानीय गोताखोरों व एनडीआरएफ की टीम के साथ पहुंचे और खोजबीन की जा रही है। बच्ची की मां रानो देवी एवं पिता राजेंद्र राय सहित परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, अंचलाधिकारी मुकेश कुमार से मोबाइल फोन पर जानकारी प्राप्त करना चाहा तो मोबाइल ऑफ बताया। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसी स्थिति में पदाधिकारी लापरवाह बने रहेंगे तो क्षेत्र के जनता की समस्या का निदान कैसे संभव है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- समय आपके पक्ष में है। इसलिए इसका बेहतर सदुपयोग करें। पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, आज वह बहुत ही सहज व आसान तरीके से हल हो जाएंगे। वस्त्र, आभूषण जैसी खरीदारी में भी समय व्यत...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें