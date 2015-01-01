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विधानसभा चुनाव:शैक्षणिक संस्थानों की रिक्तियां भरने वालों को देंगे वोट

सुपौल2 दिन पहले
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  • 18 वर्ष पूरा कर पहली बार मतदान करेंगी युवतियां, बताईं अपनी प्राथमिकताएं
  • मैं बेहद खुश हूं, परिवार के लोगों के कहने पर नहीं, खुद के निर्णय पर वोट डालूंगी

इस बार विधानसभा चुनाव में 18 वर्ष पूरा कर चुके युवक-युवतियां पहली बार वोटिंग करने को लेकर खासे उत्साहित हैं। युवतियों ने एक सुर में कहा कि वे लोग अपनी पसंद की सरकार और अपनी पसंद के नेता की जीत सुनिश्चित करने के लिए वोट डालेंगे। युवाओं का कहना है कि इस चुनाव में वे वोट देने के साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने वोट के मौलिक अधिकार की तरफदारी करते हुए कहा कि लोकतंत्र में वोट को अपनी पसंद के नुमाइंदे चुनने का सबसे बड़ा माध्यम है। युवा वोटरों को कहना है कि राज्य के विकास के लिए युवाओं को रोजगार देना आवश्यक है। जबकि कई युवा वोटरों की चाहत विकास के साथ अच्छी कानून व्यवस्था को लेकर भी है। उनका मानना है कि अच्छी सरकार बनने से ही विकास संभव है।

रोजगार के अवसर देने वालों को देंगे अपना वोट
मैं बेहद खुश हूं। परिवार के लोगों के कहने पर मैं किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दूंगी। अपनी मर्जी से वोट दूंगी। मेरा वोट उसी को होगा जो हमारे शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
- दीक्षा कुमारी, छात्रा

संस्थानों की रिक्ति भरने वाले मेरी प्राथमिकता में
शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि शिक्षण संस्थाओं में रिक्त पदों को भरा जाए। जो भी सरकार आए, वह ऐसा कानून बनाए कि शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थानों में रिक्त पद नहीं हो।
- पुष्पम प्रज्ञा, छात्रा

नारी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले काे चुनूंगी
अपना पहला मत उसे देना चाहती हूं, जो प्रखंड में लड़कियों की शिक्षा के लिए कॉलेज बनवाएं। महिला सशक्तीकरण की सिर्फ बात न कहे, बल्कि उसे अमल में लाएं। ऐसे ही प्रत्याशी का मैं चयन करूंगी।
- पूजा भारती, छात्रा, हटवरिया

बेटियों को काम देने वाले को मैं दूंगी प्राथमिकता
रोजगार के अवसर देने वाली सरकार को ही हम अपना वोट देंगे। बेटियां ग्रेजुएशन कर बेरोजगार बैठी है। उन युवतियों को रोजगार मिले। अगर किसी प्रत्याशी पर भरोसा नहीं होगा तो मेरा वोट नोटा को जाएगा।
-अंजलि आरुषि, छात्रा

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