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हादसा:भागीपुर में ऑटो पलटने से तीन जख्मी, महिला गंभीर

आलमनगर3 घंटे पहले
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आलमननगर-कड़ामा रोड पर भागीपुर के पास गुरुवार की शाम ऑटो पलटने से चालक सहित तीन व्यक्ति जख्मी हो गए। जिसमें एक वृद्ध महिला भी शामिल है। बताया गया कि दुर्घटनाग्रस्त ऑटो कड़ामा की ओर से आलमनगर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान भागीपुर मध्य विद्यालय के करीब असंतुलित होने से पलट गया। जिसमें पुरैनी थाना के कड़ामा वार्ड संख्या- एक की एक महिला कैली देवी (70) बुरी तरह जख्मी हो गई।

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