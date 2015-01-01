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मांग:जर्जर सड़क से आवागमन में परेशानी, ठीक करने की मांग

मरौना4 घंटे पहले
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मंगसिहोल गांव से मरौना निर्मली मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क।

प्रखंड क्षेत्र के मंगासिहोल गांव से कुआटोल, बरोमोतर होते हुए मरौना-निर्मली मुख्य सड़क को जोड़ने वाली सड़क का हाल दिन-प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है। लेकिन प्रशासन या स्थानीय जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। मालूम हो कि लाखों की लागत से बना यह सड़क देख रेख के बिना गढ़े में तबदील हो रहा है। सड़क पर कालीकरण टूट रही है। इस सड़क में कुआटोल गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय से लेकर तिलयुगा नदी पर बना पुल तक सड़क पर कई जगह कालीकरण उखड़ कर बड़े-बड़े गढ़े हो चुके हैं। स्थानीय समाजसेवी अंजनी कुमार यादव, महेंद्र यादव, कारी सिंह, जगदीश सिंह, कुंदन, लड्डूलाल, बीरेंद्र, मनोज कुमार, जयप्रकाश यादव,रोहित कुमार आदि ने इस सड़क पर बने गढ़े को भरते हुए कालीकरण कराने की मांग जिलाधिकारी से किया है। लोगों ने बताया कि अगर जल्द इस सड़क का मरमत नहीं कराया गया तो इस सड़क पर पैदल यात्र भी करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों ने बताया कि इस सड़क को बनाने वाले संवेदक ने इस सड़क को बनाने में काफी मनमानी की है। बनाने समय मे ही सही से कालीकरण व गिट्टी ठीक से नहीं देने के कारण सरक जर्जर हो गया।वारिस के समय तो जगह जगह गढ़े में पानी भर जाने से दो पहिया वाहन चालक का दुर्घटना होना आम बात है।

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