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कटैया-निर्मली:‘वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, दोगुनी होगी उपज’

टैया-निर्मली2 घंटे पहले
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पिपरा प्रखंड अंतर्गत कटैया माहे पंचायत स्थित गिदराही में उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में गुरुवार को किसान चौपाल लगा। किसानों को कृषि को-ऑर्डिनेटर धनंजय झा ने बताया कि खेत में वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करने से हर फसल दोगुनी उपज देगा। खेत में कीटनाशक दवाई का प्रयोग कम मात्रा में करें। उन्होंने किसान सम्मान निधि के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रों की खरीदारी पर किसानों को सरकार अनुदान भी देती है। मौके पर दर्जनों किसान थे।

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