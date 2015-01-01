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कार्रवाई:वाहन जांच में 2 लोगों से 1.46 लाख रुपए जब्त

कटैया-निर्मली2 दिन पहले
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बैरियर लगाकर बाइक की जांच करते पिपरा पुलिस के जवान।
  • पिपरा थाने के लिटियाही बसहा से गम्हरिया जाने वाली सड़क पर कार्रवाई
  • बाइक सवार दोनों सहरसा जिले के रहने वाले थे

पिपरा थाना क्षेत्र के लिटियाही बसहा से गम्हरिया जाने वाली सड़क पर बैरियर लगाकर पिपरा पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मंगलवार को चेकिंग अभियान में दो बाइक चालक की तलाशी लेने पर सहरसा जिले के बसनही थाना अंतर्गत पचलख के जयकांत शर्मा के पास से 88 हजार नगद तथा दूसरे सहरसा के ही पतरघट थाने के बरसिंघा निवासी सुरेंद्र यादव के पास से 58,400 रुपए बरामद किए गए। कुल 1 लाख 46,400 रुपैया बरामद किया गया चेक पोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट राजेश कुमार एवं पिपरा थाना एसआई फागेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों किसान है जो अपने घर से थुमहा बाजार आलू बीज खरीदने के लिए आ रहा था। जब्ती सूची बनाकर सुपौल कोषागार में रुपए जमाकर दिया गया है। मौके पर पिपरा सीओ संजय कुमार भी पहुंचे। बता दें कि चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पिपरा थाना पुलिस ने मंगलवार को लिटियाही बसहा से गम्हरिया जाने वाली सड़क पर बैरियर लगाकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आवागमन कर दे दो चक्के एवं चार चक्के वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है।

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