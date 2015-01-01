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विस चुनाव:कर्मठ प्रतिनिधि को चुनने के उद्देश्य से दिया वोट

वीरपुरएक घंटा पहले
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  • महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर किया मतदान, क्षेत्रीय विकास को बनाया मुद्दा

छातापुर विधानसभा क्षेत्र में अंतिम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर शनिवार की सुबह 07 बजे से शाम के 06 बजे तक मत डालने को लोग कतारबद्ध दिखे। वही अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए महिलाएं, नए वोटर्स और बुजुर्ग भी किसी से पीछे नही रहे। प्रखंड क्षेत्र के बसंतपुर, हृदयनगर, बलभद्रपुर, विशनपुर शिवराम, कुसहर, बनैलीपट्टी, सातनपट्‌टी, परमानंदपुर, कोचगामा, भगवानपुर, रतनपुर, भीमनगर, दिनबंधी, संस्कृत निर्मली समेत वीरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में महिलाओं में वोट गिराने को लेकर काफी उत्साह दिखा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पर्दानशी महिलाएं लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करती दिखी। बलभद्रपुर मतदान केंद्र संख्या 63, परमानंदपुर बूथ संख्या 41, कोचगामा बूथ संख्या 55, बनैलीपट्टी मतदान केंद्र संख्या 32, 33, 33अ बूथ पर सैकड़ों महिलाएं हाथों में मतदान पर्ची और संबंधित पहचान पत्र लेकर वोट करते दिखे। इन महिलाओं की पंक्ति में प्रथम बार वोट करने वाली युवती और महिलाएं भी शामिल थी। वहीं समीना खातून, जाहिद परवीन, रीना कुमारी, कोमल कुमारी ने बताया कि वे पहली बार मतदान करने आई हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र के महापर्व में देश की आधी आबादी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, अच्छे व कर्मठ जनप्रतिनिधि को चुनने के उद्देश्य से वोट करने आई हूं। कई महिलाएं पूरे घूंघट और बुर्का में थी। जो वोट गिराने की अपनी बारी का इंतजार करती दिखी।

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