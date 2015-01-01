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सुविधा:मतदान के लिए वाेटर को बूथ पर दिए जाएंगे ग्लब्स

निर्मली2 दिन पहले
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प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मली कार्यालय के सभागार भवन में मंगलवार को सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ राम विजय पंडित की अध्यक्षता में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सफल संचालन हेतु बैठक मेडिकल पदाधिकारी व किसान सलाहकार की बैठक की गई। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी श्री पंडित ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी बूथों को मतदान से एक दिन पूर्व सैनिटाइजिंग की जानी है। बूथाें पर मतदाताओं को कोविड-19 के तहत ग्लब्स दिए जाएंगे। जिसे एक बार उपयोग करने के बाद वहां पर रखें डस्टबिन में डाला जाएगा।

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