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विधानसभा चुनाव:मतदान कल, 69 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात : डीएम

सुपौल3 घंटे पहले
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गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित टीसीपी भवन में प्रेसवर्ता करते डीएम, एसपी व अन्य।
  • कलेक्ट्रेट स्थित टीसीपी भवन में डीएम और एसपी ने पत्रकारों को दी मतदान के तैयारी की जानकारी

जिले की पांचों विधानसभा सीट पर 7 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले जिला प्रशासन और पुलिस ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। गुरुवार को डीएम और एसपी ने कलेक्ट्रेट स्थित टीसीपी भवन में प्रेसवार्ता कर तैयारियों की जानकारी विस्तार से दी। उधर, चुनाव प्रचार गुरुवार की शाम 5 बजे थम गया। साथ ही विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर भी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को पीसीसी पार्टी को मतदान केंद्र के लिए रवाना कर दिया जाएगा। डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी महेन्द्र कुमार ने बताया कि गुरुवार की शाम 5 बजे से चुनाव-प्रचार पर रोक लगा दी गई है। नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। जिले के 16 अंतरराष्ट्रीय सीमा को सील कर दी गई है। यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 16 अंतर जिला व जिले के अंदर के 5 सीमा पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जहां पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल को तैनात किया गया है। जिले में 98 प्रतिशत मतदाता पर्ची का वितरण किया जा चुका है। निर्मली के लिए 360, पिपरा 384, सुपौल 375, त्रिवेणीगंज 350, छातापुर के लिए 350 पोलिंग पार्टी को डिस्पैच कर दिया गया है। मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है। डीएम ने कहा कि कोरोना काल में हो रहे चुनाव के दौरान कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए काफी सतर्कता बरती जाएगी। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले बूथ पर ग्लब्स का प्रयोग करेंगे।

गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई
एसपी मनोज कुमार ने बताया कि मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंधक किए गए हैं। गड़बड़ी करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अर्द्धसैनिक बल के 69 कंपनियों द्वारा चुनाव कराया जाएगा। अब तक 500 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 11 हजार लीटर शराब बरामद किया गया है। मास्क नहीं पहनने वाले से अब तक 1 लाख 35 रुपए जुर्माना वसूला गया है। वाहन चैकिंग के दौरान अब तक लगभग 21 लाख रुपए जुर्माना लिया गया है। चुनाव के दौरान बाधा उत्पन्न करने वाले 5333 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। पारा मिलिट्री फोर्स द्वारा चुनाव कराया जाएगा। मौके पर सहायक समाहर्ता दीपक मिश्रा, डीपीआरओ संतोष कुमार आदि मौजूद थे।

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