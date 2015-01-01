पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

परेशानी:दोपहर और शाम को बंद रहती है पानी टंकी, परेशानी

निर्मली3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगर पंचायत निर्मली के दो अलग-अलग जगहों पर बने दो नए पानी टंकी दोपहर और शाम को बंद रहती है। जबकि सुबह के समय में कुछ देर के लिए पानी टंकी चालू रहने के दौरान नल से गंदा पानी निकलता है। वहीं नगर के वार्ड-06 स्थित पुरानी रजिस्ट्री ऑफिस के पास पिछले एक महीने से कई घरों का पाइपलाइन लीकेज है। जिसे विभाग द्वारा सही नहीं कराया जा रहा है। इसके अलावे विभिन्न वार्ड से भी नियमित रूप से पाइपलाइन लीकेज होने की शिकायत मिल रही है। लेकिन पानी टंकी के सफल संचालन को लेकर जिम्मेदार लोग लापरवाह बना हुआ है। बता दें कि दोनों नए पानी टंकी से आजतक लोगों को पीने योग्य पानी नहीं मिल सका है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें