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विस चुनाव:पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने बढ़-चढ़कर किया मतदान

मरौनाएक घंटा पहले
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तीसरे व अंतिम चरण के तहत सुपौल विधानसभा क्षेत्र के मरौना प्रखंड में मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। नए युवा व युवतियों, महिला, पुरुष के साथ-साथ बुजुर्ग मतदाता भी अपने मताधिकार को लेकर काफी उत्सुक दिखे। प्रखंड क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 44, 82 व 77 पर ईवीएम में अचानक आई खराबी के चलते कुछ देर से मतदान शुरू हुआ। आदर्श मध्य विद्यालय गिदराही में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगने लगी थी। कई बूथों पर सुबह साढ़े छह बजे से ही मतदाताओं की लंबी लाइनें लगने लगी। बड़ी संख्या में महिला और युवा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खासकर महिलाओं की संख्या पुरुष की तुलना में अधिक दिखी। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमराहा बूथ संख्या 43 पर तीन बजे तक 819 मतदाता में से 425 मत डाल चुके थे तो बूथ संख्या 40 पंचायत भवन सरोज बेला में 856 में तीन बजे तक 425 लोगो ने अपना मत का प्रयोग किया था। बूथ संख्या 43 केंद्रों पर भारी भीड़ सुबह से ही लगी रही। यहां मतदान की रफ्तार बांकी केंद्रों की संख्या में काफी अधिक थी। पहली बार मतदान करने वालों युवाओं व युवती में रोशन कुमार, प्रदीप कुमार, वंदना, सुनैना ने कहा हमें रोजगार चाहिए।

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