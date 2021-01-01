पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

साफ-सफाई का निर्देश:हरपुर में 1.98 लाख की लागत से बना शौचालय, एएसडीओ ने किया उद्घाटन

तारापुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • एएसडीओ ने किया उद्घाटन, साफ-सफाई का निर्देश

तारापुर प्रखंड के गनैली पंचायत के हरपुर के वार्ड-1 में बुधवार को लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत बने सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन एएसडीओ वसीम अकरम और पंचायत की मुखिया सीमा कुमारी ने किया।

बता दें की लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत पूरे भारत को बाह्य शौच मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया था। उसके तहत महादलित टोले में जो भूमिहीन है जिनके घरों में शौचालय बनाने का जगह नहीं है उनके लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है।

हरपुर में बने सामुदायिक शौचालय के लिए 15 लोगों को नामित किया गया था। जिसके तहत मीणा देवी, निर्मला देवी, पंचोला देवी एवं रीना देवी को एएसडीओ वसीम अकरम ने शौचालय की चाभी सौंपी। बताते चले कि इस शौचालय के लिए 1 लाख 98 हजार 3 सौ की राशि खर्च की गई है।

जिसमें दो शौचालय पुरुष एवं दो महिलाओ के लिए बनाया गया है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए एएसडीओ ने शौचालय का उपयोग करने एवं साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की ग्रामीणों से अपील की। मौके पर ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर रितेश आर्या, स्वच्छग्राही रुद्रप्रताप, रौशन, रंजीत, चन्दन, गंगा सागर सहित अन्य कर्मी मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser