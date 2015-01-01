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कार्रवाई:बिजली चोरी मामले में पोल्ट्री संचालक पर केस

तारापुर3 घंटे पहले
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विद्युत विभाग विद्युत ऊर्जा चोरी के मामले में हाल के दिनों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। लगातार छापेमारी कर विद्युत चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करा रही है। इसी क्रम में औरंगा ग्राम स्थित अभय कुमार सिंह पिता स्वर्गीय जय प्रकाश सिंह के पोल्ट्री फार्म पर छापामारी किया गया। वहां पर अवैध रूप से एलटी लाइन में टोका लगाकर बिजली की चोरी की जा रही थी। विभाग द्वारा इनका भार 756 वाट माना गया है। सिंह के द्वारा किए गए इस विद्युत ऊर्जा चोरी से 88122 रुपये की क्षति दर्शाई है। विद्युत चोरी के संबंध में ठोस प्रमाण मांगे जाने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने से तारापुर थाने में विद्युत अधिनियम की धारा 135, 138 के तहत केस की गई।

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