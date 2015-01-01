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शिकायत:विवाहिता की हत्या मामले में पिता ने कराई प्राथमिकी

तारापुरएक घंटा पहले
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बिहमा पंचायत के महापुर गांव में 5 दिन पूर्व शशि भूषण सिंह की 20 वर्षीय पत्नी सपना कुमारी की मौत मामले में मृतका के पिता विजय कुमार सिंह ने तारापुर थाना में लिखित आवेदन देकर दहेज प्रताड़ना एवं हत्या का मामला दर्ज कराया है। टेटिया बंबर निवासी मृतका के पिता विजय कुमार सिंह ने आवेदन में लिखा है कि मेरी पुत्री का विवाह महपुर निवासी शशि भूषण सिंह के साथ 17 मई 2018 को हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक-ठाक रहा। इसके बाद दहेज लोभी दामाद शशि भूषण सिंह सहित परिवार के तीन सदस्यों द्वारा दहेज स्वरूप बार-बार एक लाख रुपए एवं बाइक की मांग करते रहे। इनकी मांग पूरी नहीं होने पर मेरी पुत्री के साथ बराबर मारपीट एवं दुर्व्यवहार किया जाता था। इतना ही नहीं मोबाइल से संपर्क करने पर पुत्री की बड़ी गो तनी के द्वारा गाली गलौज भी किया जाता था। पिता ने तारापुर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इधर थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। छानबीन जारी है।

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