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विरोध:अर्नब की गिरफ्तारी के विरोध में पुतला फूंका

तारापुर4 घंटे पहले
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तारापुर इकाई ने आर भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी की गिरफ़्तारी एवं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ को लेकर महाराष्ट्र सरकार का विरोध किया। इस दौरान नगर मंत्री रौशन वत्स के नेतृत्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का तारापुर सरकारी बस पड़ाव के समीप पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे एवं शिव सेना के खिलाफ नारेबाजी की।

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