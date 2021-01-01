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लूट:दुकानदार से मारपीट कर 15 हजार लूटे, केस दर्ज

तारापुरएक घंटा पहले
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  • तारापुर बाजार की घटना, दुकानदार रेफर

शहर में यूको बैंक के समीप स्थित माधव ग्लास हाउस में मंगलवार की देर संध्या अपराधियों ने एक दुकानदार से मारपीट की व उसके काउंटर पर रखे 15 हजार रुपया लूट लिए। पीड़ित दुकानदार अमित यादव ने तारापुर थाना में बादल यादव, गुलटन यादव, सुमन कुमार, शिवा कुमार सहित 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

जख्मी दुकानदार अमित कुमार को गहरी चोट लगने के कारण बेहतर इलाज के लिए प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर किया गया है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार नवटोलिया निवासी अमित यादव की दुकान माधव ग्लास हाउस के नाम से यूको बैंक तारापुर के नीचे है। मंगलवार की शाम 7 बजे के आसपास उपरोक्त नामजद हर्वे-हथियार से लैश होकर दुकान पर आए और बादल यादव द्वारा अभद्र गाली देते हुए ड्रील मशीन उठाकर ले जाने लगा।

जब उसे रोका गया तो बादल के कहने पर गुलटन यादव ने रॉड से सिर पर मारा तथा उसके साथ आए हुए अन्य लोगों ने पिटाई कर दी। अमित का कहना है कि शिवा कुमार तथा सुमन कुमार ने काउंटर पर रखा 15 हजार रुपए निकाल लिए।

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