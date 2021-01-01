पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

छापेमारी:131 बोतल विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

तारापुर6 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

डीएसपी पंकज कुमार के नेतृत्व में थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार एवं पुलिस बल के द्वारा बिहमा गांव के पुरानी तालाब पर छापेमारी कर एक शराब कारोबारी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। उसके दो अन्य साथी भागने में सफल रहे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया गया कि विशेष शराब बरामदगी अभियान में थानाध्यक्ष द्वारा बिहमा स्थित पुरानी तालाब पर शराब कारोबारी छोटू उर्फ अंकित कुमार को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक के पास से 750 एमएल का 35 बोतल 375 एमएल का 48 बोतल 180 एम एल का 48 बोतल कुल 131 बोतल इंपीरियल ब्लू विदेशी शराब जो दिल्ली निर्मित है को बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक के पास से हीरो स्प्लेंडर बाइक भी बरामद किया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser