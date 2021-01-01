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पहल:देवघरा को मिले पर्यटन स्थल का दर्जा, लिखा पत्र

तारापुरएक घंटा पहले
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बाबा उच्चेश्वरनाथ महादेव देवघरा को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलवाने के संबंध में क्षेत्रीय सांसद सह लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पहल की है।

लोजपा के वरिष्ठ नेता मिथिलेश कुमार सिंह द्वारा क्षेत्रीय जनता की भावना से सांसद को अवगत कराते हुए इस ऐतिहासिक क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने संबंधित पत्र पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल को पत्र लिखकर इसे पर्यटन स्थल के रूप में दर्जा दिलाने के लिए अग्रेतर कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। बता दें कि टेटिया बंबर प्रखंड स्थित बाबा उच्चेश्वरनाथ महादेव देवघरा स्थान का महाभारत काल से जुड़ा है।

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