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तैयारी:भातडाला पोखर सहित अन्य घाटों की सफाई कल से होगी

ठाकुरगंज6 घंटे पहले
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  • नगर प्रशासन घाटों पर रोशनी की भी व्यवस्था करेगा
  • चार दिवसीय छठ पर्व 18 नवम्बर से आरंभ होगा

लोक आस्था का चार दिवसीय छठ पर्व 18 नवम्बर से आरंभ होगा। नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रमोद कु चौधरी ने बताया कि शुक्रवार से भातडाला, सागडाला संग नगर में स्थित अन्य घाटों में सफाई कार्य शनिवार से आरंभ किया जाएगा। नगर प्रशासन द्वारा सफाई संग रोशनी की समुचित व्यवस्था की जाएगी ताकि छठ पर्व मनाने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि भातडाला पोखर का जल-जीवन हरियाली अभियान के तहत सौन्दर्यीकरण कार्य होने के बाद भातडाला पोखर में सैकड़ों की संख्या में छठ मनाने वाले श्रद्धालुओं के मन में संशय था कि इस बार भातडाला पोखर पर छठ पर्व मनाने की अनुमति मिलेगी या नही। मुख्य पार्षद द्वारा छठ पर्व लेकर भातडाला संग अन्य घाटों की सफाई का निर्णय लेने के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं को परेशानी से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि भातडाला में छठ पर्व मनाने की अनुमति नहीं मिलने पर महानंदा नदी संग घरों में छठ पर्व मनाने की लोग योजना बना रहे थे।

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