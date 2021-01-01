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तस्कर फरार:तस्करी के चार मवेशी हुए जब्त, तस्कर भाग निकला, मामला दर्ज

ठाकुरगंजएक घंटा पहले
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भारत-नेपाल सीमा पर तैनात 19वीं बटालियन कुर्लीकोट बीओपी के जवानों ने सहायक सेनानायक सर्वेश सिंह के नेतृत्व में भारत-नेपाल सीमा के समीप तस्करी के 4 मवेशियों को जब्त कर कुर्लीकोट थाने के हवाले किया है‌।

कोहरे का फायदा उठाकर तस्कर नेपाल सीमा में प्रवेश कर गये। कुर्लीकोट थानाध्यक्ष वेदानंद सिंह ने बताया कि जब्ती पीपरीथान से पांच सौ मीटर खेतों में की गई है। अज्ञात तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।

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