पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चोरी:होमगार्ड के जवान का रुपयों से भरा बैग गायब

ठाकुरगंज4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

डीएम कार्यालय में तैनात होमगार्ड के जवान ठाकुरगंज निवासी रतन कुमार सिन्हा का 30 हजार रूपये संग मोबाइल फोन रखा बैग एसएसबी कैम्प पावरहाऊस के समीप पान खाने के क्रम में खो गया। उन्होंने थाने में लिखित सूचना में दी है कि दीपावली व छठ पर्व की खरीदारी के लिए गुरुवार को सवा 12 बजे जिलेबिया मोड़ स्टेट बैंक की शाखा से तीस हजार की निकासी करके अपने झोले में रखे मोबाइल, पासबुक के साथ रखा था। घर आने के क्रम में पावरहाऊस के समीप पान खाने के बाद उनका झोला गायब मिला, जो कही रास्ते में गिर पड़ा। काफी खोजबीन करने पर रूपया भरा बैग नहीं मिलने पर इसका सनहा ठाकुरगंज थाने में दर्ज कराया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें