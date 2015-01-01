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जिम्मेदार बेपरवाह:मतदान करने में सोशल डिस्टेंसिंग भूले मतदाता

ठाकुरगंजएक घंटा पहले
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शनिवार को कोचाधामन स्थित मोधो मतदान केंद्र में कतारबद्ध महिलाएं।
  • ठाकुरगंज में मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का नहीं हुआ पालन

कोरोना महामारी काल में पहली बार हुए मतदान में मतदाताओं ने एक ओर जहां जमकर मतदान किया तो दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंस का पालन किसी-किसी मतदान केंद्र नहीं दिख तो अधिकांश केंद्रों पर नियमों का पालन नहीं हुआ। प्रशासन के अधिकारियों द्वारा घेरे की बात भी जोर-शोर से की गई थी। लेकिन अधिकांश स्थानों पर ना ही घेरा दिखा ना ही लोग नियमों के पालन करते दिखे। कोरोना काल में हो रहे मतदान के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई थी। लेकिन कर्मियों को घंटों कोई सुविधा न मिलने से खुद सहायता के लिए तरसते दिखे। सभी जगह मतदान आरंभ होने के आधा घंटा तो कही एक घंटा तक अपने सामानों को दुरुस्त करते हेल्पडेस्क कर्मी दिखे। कही-कही तो डेस्क के अभाव में एक घंटे तक खड़े रहकर कार्य करते दिखे हेल्पडेस्क के कर्मी बाद में सुरक्षाकर्मियों ने व्यवस्था कर उन्हें टेबल कुर्सी की व्यवस्था करवाई। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लाइन पर लगने के बाद उन्हें सैनिटाइज और थर्मल स्क्रीनिंग से जांच करते कर्मी दिखे। हालांकि मतदान से पूर्व मतदाताओं के थर्मल स्क्रीनिंग संग हाथों को सैनिटाइज करते हुए ग्लब्स भी प्रदान किया गया। मतदान के कुछ दिनों बाद कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या में वृद्धि ठाकुरगंज विधानसभा में देखने को मिले तो आश्चर्यजनक कोई बात नहीं होगी।

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