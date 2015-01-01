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विस चुनाव:छिटपुट घटना को छोड़ शांतिपूर्ण संपन्न रही वाेटिंग

ठाकुरगंजएक घंटा पहले
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उमवि दर्जीभीट्टा स्थित बूथ में पंक्ति में खड़े मतदाता।

शनिवार को कोरोना महामारी काल में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान ठाकुरगंज विधानसभा में छिटपुट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण संपन्न हो गया।सुबह सात बजे से ही नगर संग ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं का काफी लंबी लाइन देखी गई। बूथ संख्या 141 पर सीयू खराब होने की वजह से रिप्लेस किया गया। माॅक पोलिंग के बाद, बूथ संख्या 228 पर भी सीयू चेंज किया गया, बूथ संख्या 147 पर विविपैट बदला गया, जबकि बूथ संख्या 126 पर बैलेट यूनिट बदला गया। लगभग 12 बजे बूथ संख्या 110 व 171 में मतदान गेट के बाहर शोर मचाये जाने के कारण अर्धसैनिक बलों द्वारा हल्का बल का प्रयोग किया गया। अधिकारी के पहुंचने पर मामले को शांत कराया गया। इस दौरान 53 विधानसभा के पर्यवेक्षक एमटी रेजु ने विधानसभा के कई बूथों का निरीक्षण भी किया। पूरे चुनाव के दौरान सीमावर्ती पुलिस भी अलर्ट मोड में रखकर निगेहवानी में जुटी हुई थी।

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