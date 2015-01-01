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विस चुनाव:आग में 21 वोटर के जले ईपिक, कराया मतदान

त्रिवेणीगंजएक घंटा पहले
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प्रखंड क्षेत्र के मिरजवा पंचायत स्थित वार्ड 12 में शुक्रवार की शाम अलाव की चिंगारी से लगी आग से पीड़ित परिवारों के घरों में रखे अनाज, वस्त्र व कपड़े के अलावे जरूरी कागजातों के जल जाने से वहां के मतदाताओं को मतदान करने में हो रही कठिनाइयों को देखते स्थानीय प्रशासन की ओर से बड़ी पहल की गयी। प्रशासन द्वारा प्रभावित सोलह परिवारों के 21 मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाकर मतदान कराया गया। पीड़ित पृथ्वी यादव ने बताया कि आग लग जाने के कारण घरों में रखा हुआ अनाज, कपड़ा समेत अन्य आवश्यक कागजात जल गये जिसके चलते हमलोगों को वोट नही देने दिया गया। बाद में अधिकारियों के आने पर वोट गिराने दिया गया।

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