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उत्साह:एनडीए कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में बांटी मिठाई

त्रिवेणीगंजएक घंटा पहले
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जिले के सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों की मिली जीत पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया है। जदयू कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में बुधवार की शाम सार्वजनिक दुर्गा मंदिर परिसर में जलेबी व मिठाई का वितरण किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता आपस में एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाते नजर आए। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा।

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