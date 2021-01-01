पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पुलिस पर हमला:विवादित जमीन पर निर्माण रोकने गए पुलिस अधिकारी का फोड़ा सिर

त्रिवेणीगंजएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के डपरखा वार्ड-16 का मामला

थाना क्षेत्र के डपरखा वार्ड नंबर 16 में एक विवादित जमीन में आवास निर्माण के दौरान विवाद कर रहे लोगों को रोकने गई पुलिस के दिवा गश्ती दल पर बुधवार को हमला कर दिया। जिसमें ड्यूटी पर तैनात त्रिवेणीगंज थाने के एएसआई अयोध्या राम गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस पदाधिकारियों की मदद से एएसआई को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां वे इलाजरत हैं।

चिकित्सक के अनुसार एएसआई खतरे से बाहर हैं। जबकि पुलिस से उलझने के दौरान हमलावरों ने त्रिवेणीगंज थाने के ही दूसरे एएसआई विनय कुमार सिंह की वर्दी भी फाड़ दी। पीड़ित एएसआई अयोध्या राम ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलोग सूचना मिलने पर विवादित स्थल डपरखा स्थित पेट्रोल पम्प के समीप पहुंचे।

जहां विवाद कर रहे लोगों को समझा रहे थे कि जब तक आपलोगों का मामला सुलझ नहीं जाता है। तब तक निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। इससे पहले मामला डीएसपी और एसडीएम के संज्ञान में था। उन्होंने भी यही बात लोगों को समझाया था। इतनी सी बात सुनते ही विवादित जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे स्थानीय बालकृष्ण यादव ने सिर पर पीछे से लाठी चला दिया। जिसमें एएसआई का सिर फूट गया। सिर में डॉक्टर ने चार टांके लगाए हैं।

बालकृष्ण यादव और अमरेंद्र यादव के बीच तीन साल से चल रहा विवाद

पुलिस के साथ मारपीट की इस इस घटना को लेकर विवादित जमीन पर आवास निर्माण कार्य में जुटे बालकृष्ण यादव ने भी पुलिस पदाधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उनके दाएं हाथ में भी चोंटे आई है। जिसका इलाज पुलिस की देखरेख में स्थानीय अस्पताल में कराया गया है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर लड़ाई-झगड़े को शांत करने पुलिस वहां पहुंची थी, उस जमीन पर पिछले तीन साल से बालकृष्ण यादव और गांव के ही अमरेंद्र यादव के बीच विवाद चल रहा है।

बालकृष्ण यादव समेत दो लोगों को किया गिरफ्तार

पुलिस पदाधिकारी पर हमला व वर्दी फाड़ने के आरोपी बालकृष्ण यादव सहित दो लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अग्रेतर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

-संदीप कुमार सिंह, थानाध्यक्ष त्रिवेणीगंज

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser