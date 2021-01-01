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हमला:विवादित जमीन में आवास निर्माण के दौरान विवाद रोकने गए पुलिस अधिकारी पर हमला

त्रिवेणीगंज3 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के डपरखा वार्ड नंबर 16 में एक विवादित जमीन में आवास निर्माण के दौरान विवाद कर रहे लोगों को रोकने गई पुलिस के दिवा गश्ती दल पर बुधवार को हमला कर दिया।

जिसमें ड्यूटी पर तैनात त्रिवेणीगंज थाने के एएसआई अयोध्या राम गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस पदाधिकारियों की मदद से एएसआई को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां वे इलाजरत हैं। चिकित्सक के अनुसार एएसआई खतरे से बाहर हैं। जबकि पुलिस से उलझने के दौरान हमलावरों ने त्रिवेणीगंज थाने के ही दूसरे एएसआई विनय कुमार सिंह की वर्दी भी फाड़ दी।

पीड़ित एएसआई अयोध्या राम ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलोग सूचना मिलने पर विवादित स्थल डपरखा स्थित पेट्रोल पम्प के समीप पहुंचे। जहां विवाद कर रहे लोगों को समझा रहे थे कि जब तक आपलोगों का मामला सुलझ नहीं जाता है। तब तक निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। इससे पहले मामला डीएसपी और एसडीएम के संज्ञान में था। उन्होंने भी यही बात लोगों को समझाया था।

इतनी सी बात सुनते ही विवादित जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे स्थानीय बालकृष्ण यादव ने सिर पर पीछे से लाठी चला दिया। जिसमें एएसआई का सिर फूट गया। सिर में डॉक्टर ने चार टांके लगाए हैं। पुलिस के साथ मारपीट की इस इस घटना को लेकर विवादित जमीन पर आवास निर्माण कार्य में जुटे बालकृष्ण यादव ने भी पुलिस पदाधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है।

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