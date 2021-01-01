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हिरासत:45 लाख लूटकांड में शंकरपुर से एक संदिग्ध को पुलिस ने उठाया

त्रिवेणीगंज /मधेपुरा5 घंटे पहले
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जदिया में दो दिन पूर्व हुए 45 लाख लूटकांड में शंकरपुर थाना क्षेत्र के बरियाही से एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि पुलिस नहीं कर रही है। लेकिन जिसको पुलिस ने उठाया है, वह संदिग्ध ही है।

दूसरी ओर, सुपौल जिले के विभिन्न थानों के साथ-साथ मधेपुरा जिले के शंकरपुर, कुमारखंड, श्रीनगर आदि थानों की पुलिस भी लगातार विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है। सोमवार को जदिया बाजार स्थित पेट्रोल पंप के समीप एनएच-327 ई पर दोपहर में एसबीआई के एटीएम में कैश वैन से रुपए डालने जा रहे गनमैन की हत्या कर 45 लाख रुपए लूटकर अपराधी कुमारखंड की ओर भाग गए थे। इस मामले में एसआईटी का भी गठन किया गया है। वीरपुर एएसपी रामानंद कौशर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन भी किया गया है।

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