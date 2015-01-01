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विधानसभा चुनाव:मतदान के बाद युवाओं में दिखा सेल्फी का क्रेज

त्रिवेणीगंजएक घंटा पहले
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कड़ी सुरक्षा के बीच त्रिवेणीगंज विधानसभा के सभी बूथों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बार के विधानसभा चुनाव में 18 वर्ष के आयु पूरी करने वाले युवा मतदाताओं में मतदान करने के प्रति काफी उत्साहित नजर आए। युवाओं ने उंगली पर स्याही लगाकर खुशी का इजहार किया। मतदान करने के बाद स्याही लगी उंगली दिखायी एवं जमकर सेल्फी खींची। मतदान के अनुभव को उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया। किसी ने वोट डालने से जुड़ा स्टेटस अपडेट किया तो कोई वोटिंग के बाद स्याही लगी उंगली दिखाते हुए नयी प्रोफाइल पिक्चर लगाई। कई युवा मतदाताओं ने बूथ के बाहर फेसबुक पर लाइव स्टेटस भी चलाया।

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