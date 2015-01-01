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पर्व-त्योहार:करवा चौथ पर सुहागिनों ने मांगी पति की लंबी उम्र

त्रिवेणीगंज3 घंटे पहले
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बुधवार की रात करवा चौथ का पूजन करतीं महिलाएं।
  • अनुमंडल क्षेत्र में बुधवार की रात महिलाओं ने चलनी से किया चांद का दीदार, तोड़ा व्रत

पति की दीर्घायु की कामना का पर्व करवा चौथ बुधवार को अनुमंडल क्षेत्र में उमंग, उत्साह एवं आस्था के साथ मनाया गया। सुहागिन दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम को चाँद का दीदार कर व्रत को तोड़ा। करवा चौथ को लेकर सुहागिन महिलाओं ने सज धज कर एक साथ जीने व मरने की सौगंध खाने वाले अपने पति स्वरूप परमेश्वर की आरती उतारी। करवा चौथ को लेकर पिछले एक सप्ताह से शहर के बाजारों में महिलाओं की खासी भीड़ रही। विशेषकर जेनरल स्टोर, साड़ी, लहंगे तथा ब्यूटी पार्लर पर भीड़ उमड़ती रही। करवा चौथ पर पूजा के लिये स्पेशल थाली, लोटा, छलनी, करवा रुमाल समेत अन्य सामग्री की खरीदारी की। खासकर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र व खुशहाली के लिये करवा चौथ मनाने की तैयारियों में पिछले कई दिनों से जुटी रही। महिलाएं सुहाग की निशानी, चूड़ियां, बिंदिया, सिंदूर, कंगन, कपड़े आदि समानों की खरीदारी में जुटी रही। करवा चौथ के लिये खास माने जाने वाले करवे भी नये अंदाज में सजे दिखे। सार्वजनिक दुर्गा मंदिर के पुजारी बबलू झा ने बताया कि करवा चौथ कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में चन्द्रोदय व्यापनी चतुर्थी को मनाया जाता है।

पहली बार नवविवाहिताओं में पर्व करने का रहा उत्साह
महिलाएं अपने पति की लंबी आयु व परिवार की सुख समृद्धि के लिये करवा चौथ का व्रत रखती है। त्योहार के इस मौके पर मनवांछित वर पाने के लिये कुमारी युवतियों ने भी निर्जला व्रत रखा। विधि विधान से माता पार्वती ओर भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ करवा चौथ की कथा रात को चन्द्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत तोड़ा। पहली बार करवा चौथ रखने वाली नवविवाहिताओं में विशेष उत्साह बना रहा । वे घर की बुजुर्ग महिलाओं मां, सास, ननद आदि से घर की परंपरा अनुसार इस व्रत को करने का विधि विधान समझा। इस मौके पर महिलाओं ने सोलह श्रृंगार करके ही पूजा की।

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