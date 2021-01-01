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बैठक:कृषि कनेक्शन देने की रफ्तार है धीमी कंपनी बोली- लंबित आवेदन निपटा रहे

त्रिवेणीगंज4 घंटे पहले
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एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते एसडीएम। - Dainik Bhaskar
एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते एसडीएम।
  • बिजली विभाग के पदाधिकारियों व कंपनी प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक

खेती के लिए बिजली कनेक्शन देने में तेजी लाने को लेकर एसडीएम एसजेड हसन की अध्यक्षता में बिजली विभाग के पदाधिकारियों व कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। एसडीएम ने कहा कि सिंचाई के लिए किसानों को कृषि कनेक्शन देने की गति काफी धीमी है। सहायक विद्युत अभियंता ने बताया कि किसानों व आम उपभोक्ताओं को मीटर लगाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिले में दो एजेंसी अधिकृत है। इनमें महावीरा एजेंसी, जेके प्राइवेट कंपनी हैं। जेके कंपनी द्वारा 2017 और 2018 के आवेदकों को कनेक्शन दिया जाना है। 2020 के आवेदन पर महावीर एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को पोल, तार समेत मीटर कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रतिनिधियाें ने बताया कि किसानों को कनेक्शन देने का काम शुरू किया गया है।

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