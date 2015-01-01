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अपराध:उचक्कों ने उड़ाए बाइक की डिक्की से 2.19 लाख रुपए

त्रिवेणीगंजएक घंटा पहले
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त्रिवेणीगंज बाजार स्थित ब्लॉक चौक के समीप मवेशी अस्पताल परिसर में खड़ी एक बाइक की डिक्की से गुरुवार को दिनदहाड़े उच्चकों ने 2 लाख 19 हजार 345 रुपए उड़ा लिए। घटना को लेकर थाना क्षेत्र के हरिहरपट्टी पंचायत अंतर्गत कुशाह गांव निवासी पीड़ित अशोक यादव ने बताया कि गुरुवार को ग्रामीण बैंक से अपने खाते से 2 लाख 19 हाजर 345 रुपए निकाल कर अपनी बाइक की डिक्की में रख दिया और उसके बाद मवेशी अस्पताल के समीप बाइक लगा कर पेशाब करने गया। तुरंत बाद वहां से वापस बाइक के पास आया तो डिक्की से रुपए गायब थे। जिसके बाद थाने में आवेदन देकर गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष संदीप कुमार सिंह ने बताया कि जानकारी मिली है, जांच की जा रही है।

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