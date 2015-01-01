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किसान चौपाल का आयोजन:नकली खाद-बीज से सावधान रहें किसान

उदाकिशुनगंज2 घंटे पहले
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पिपरा करौती पंचायत के वार्ड सात स्थित मध्य विद्यालय छर्रापट्टी में कृषि विभाग द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया। कृषि समन्वयक मनोज कुमार और मुकेश कुमार ने किसानों को नकली खाद बीज एवं रासायनिक कीटनाशक विक्रेता से सावधान रहने की सलाह दी।

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