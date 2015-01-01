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शिविर का आयोजन:मधुबन पंचायत भवन में लोन माफी को आज कैंप

उदाकिशुनगंज2 घंटे पहले
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मधुबन के पंचायत भवन में एसबीआई ऋण माफी शिविर लगाया जाएगा। शाखा प्रबंधक सुभाष यादव ने बताया कि 10 साल पुराना लोन जिसका मूलधन और ब्याज जोड़कर जितनी राशि बनेगी उसका मात्र 10% राशि ही जमा करने पर और जो 6 साल पुराना ऋणी है जिस समय उनका ऋण एनपीए हुआ है। उसी समय के मूलधन और ब्याज जोड़कर जितनी राशि बनेगी उसका मात्र 20% राशि ही जमा लिया जाएगा। तीन दिनों के अंदर उन्हें नो-ड्यूज सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सबसे खास बात यह होगी कि जिस तिथि को लोन एनपीए हुआ है, उसके बाद का ब्याज भी उनके खाते में नहीं जोड़ा जाएगा। शाखा प्रबंधक सुभाष यादव बताया कि यह स्कीम 31 जनवरी 2021 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि मधुबन के बाद 21 दिसंबर को मुरली चंदवा में भी शिविर लगेगा। श

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