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वसूली:इलाज कराने आए मरीज के परिजन से वसूली

उदाकिशुनगंज | गौरव कबीर ​​​​​​​4 घंटे पहले
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चौसा अस्पताल में मरीज के परिजन से रुपए लेते कर्मी।
  • कर्मी शशि बोला -आरोप निराधार, बकाया रुपए लिए थे, डॉ. विमल बोले - वीडियो की होगी जांच

उदाकिशुनगंंज पीएचसी का विवादों से लगातार नाता जुड़ता जा रहा है। कुछ दिन पूर्व आलमनगर सीएचसी में मृत शिशु के पैदा होने के बावजूद एएनएम ने नजराना वसूली की थी। यह मामला थमा नहीं कि चौसा पीएचसी में कुत्ता काटने की दवा देने के एवज में खर्चा-पानी लेने का एक मामला सामने आ गया है। जब उक्त कर्मी से वीडियो के हवाले से पूछताछ किया गया तो वह खर्चा लेने से मुकर गया। आरोप निराधार है। बकाया रुपए लिया था। वीडियो में साफ-साफ कहता सुना जा रहा है कि कर्मी शशि जायसवाल खर्चा के नाम पर रुपए की मांग कर रहा है। इससे संबंधित लगभग 15 दिन पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में अाया है। चौसा प्रखंड क्षेत्र के मोरसंडा पंचायत के एक आवारा कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया था। उसके पिता चौसा अस्पताल आए। चतुर्थवर्गीय कर्मचारी शशि कुमार जायसवाल ने पहले तो एक सूई लगाई। उसके बाद शशि कुमार ने कहा कि खर्चा-पानी दे दें। शशि ने बच्चे के परिजन को कुछ टेबलेट भी दिए थे। उसने कहा कि बाहर से कोई दवा नहीं लेना है। इसी सब दवाई से बच्चा ठीक हो जाएगा। बच्चे के पिता ने बटुए से कुछ रुपए निकालकर शशि कुमार को दिए। वीडियो में दिख रहा है कि कुत्ता काटने के बाद इलाज के लिए आए बालक का इलाज कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी ने किया। कहा कि यही दवाई आधा-आधा टेबलेट 14 दिन तक देना है।

कार्रवाई के लिए किया जाएगा पत्राचार
मैं वीडियो का जांच करवाता हूं। अस्पताल में कई ऐसे स्टाफ हैं, जो इलाज कराने आने वाले मरीज अौर उनके परिजनों से अवैध रुपए से उगाही कर रहे हैं। इसको लेकर उच्च अधिकारी को जानकारी देकर कार्रवाई के लिए लिखित आवेदन भी देंगे।
डॉ. विमल कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, चौसा

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