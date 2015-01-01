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विस चुनाव:कहीं नाव से तो कहीं पैदल चलकर बूथों तक मतदान करने पहुंचे वोटर

उदाकिशुनगंजएक घंटा पहले
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चौसा के दियारा इलाके में वोट देने चचरी से जाते लोग।
  • उदाकिशुनगंज में चुनाव को ले मतदाताओं में रहा उत्साह
  • महिला और बुजुर्ग वोटर भी इस बार नहीं रहे वोट देने से पीछे

बिहारीगंज विधानसभा में तीसरे चरण के मतदान को लेकर शनिवार को मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। सुबह 7 बजे से ही युवक, युवतियां, महिलाएं एवं बुजुर्ग मतदाताओं की कतार लगी रही। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया मतदाताओं की कतार बढ़ती चली गई। शनिवार को ही मौसम भी काफी मेहरबान रहा। वहीं कई जगहों पर प्रशासनिक अव्यवस्था भी देखने को मिली। अव्यवस्था के कारण कहीं- कहीं विलंब से मतदान शुरू हुआ। महिलाओं की टोली भी चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद करने के लिए घरों से निकल पड़ी थी। हलांकि कई महिला वोटर खाना बनाने से पहले ही वोट देने बूथ पर पहुंच गई थीं। बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के आदर्श मतदान केंद्र उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोसी कॉलनी पर सुबह 7:30 बजे तक 26 वोट पड़े थे। मुख्यालय के पिंक मतदान केंद्र विकास भवन पर मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाताओं की कतार लग गई थी। पंचायत भवन लक्ष्मीपुर मतदान केंद्र संख्या 293 पर सुबह 9:27 बजे तक 150 मत पड़े थे। इसी पंचायत के मिडिल स्कूल बूथ संख्या 293 पर 121 मत पड़े। आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के मुरलीचंदवा गांव के राजपूत टोला मतदान केंद्र संख्या- 49 पर सुबह 10 बजे तक 316 मत पड़े। कुमारपुर मध्य विद्यालय मतदान केंद्र संख्या- 51 पर सुबह 10:30 बजे तक 300, केंद्र संख्या- 52 पर 232 वोट पड़े थे।
ईवीएम खराब : 1 घंटे देर से शुरू हुआ मतदान
मंजौरा मतदान केंद्र संख्या- 53 पर सुबह 11 बजे तक 107, मतदान केंद्र संख्या 54 पर 222, मतदान केंद्र संख्या- 55 पर 202, बूथ संख्या- 57 पर 207 वोट पड़े। जौतैली पंचायत के बूथ संख्या- 63 पर सुबह 11:20 बजे तक 338, बूथ संख्या- 64 पर 264, मतदान केंद्र संख्या- 66 पर 298 मत पड़े थे। मध्य विद्यालय गोरपार मक्कड़ी मतदान केंद्र संख्या 162 क,163 और 164 पर दोपहर एक तक 40 प्रतिशत मतदान हुआ था। बूथ संख्या- 137 पर ईवीएम में खराबी के कारण एक घंटे विलंब से मतदान शुरू हुआ। उर्दू मकतब विद्यालय मतदान केंद्र संख्या- 274 पर दोपहर एक बजे तक 41 प्रतिशत मतदान हुआ था।

सिंहेश्वर में पुरुषों के बराबर ही महिलाएं करती रहीं मतदान
सिंहेश्वर | सिंहेश्वर में ईवीएम संबंधी छिटपुट मामलों को छोड़कर मतदान सुचारु रूप से चला। प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में 7 बजकर 27 मिनट से 7 बजकर 32 मिनट तक, बूथ संख्या 63 क में 556 लोगों में 20 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। जिसमें 11 पुरुष व 9 महिलाएं शामिल थीं। जबकि बूथ संख्या 62 पर 23 लोगों ने मताधिकार किया। जिसमें 13 पुरुष व 10 महिलाएं थीं। बूथ संख्या 61 ए पर 7 लोगों ने मत डाला। बूथ संख्या 61 पर 6 लोगों ने, बूथ संख्या 63 पर 9 लोगों ने जिसमें 6 पुरुष व 3 महिलाएं थीं। 8 बजकर 34 मिनट मध्य विद्यालय डंडारी बूथ संख्या- 20 क में 633 मतदाताओं में 84 लोगों ने वोट दिया था।

इन जगहों पर आई समस्या
सुबह 11 बजे तक कई जगहों से ईवीएम खराब होने की सूचना मिली। जिसमें बूथ संख्या 17, 20 क, 23, 27, 43 क, 46, 65, 73, 74 व 82 था। जिसे बाद में बदला गया। वहीं बूथ संख्या 51, 53 क, 59 व 72 पर ईवीएम को आधे घंटे में ठीक कर लिया गया। बूथ संख्या 49 पर लेट से मतदान शुरू हुआ। जबकि बूथ नंबर- 47 पर ईवीएम घुमाकर रखने के कारण महिलाओं को मतदान में परेशानी हुई।

ईवीएम में खराबी से बाधित हुआ मतदान
गम्हरिया | प्रखंड क्षेत्र के औराही एकपराहा पंचायत के एकपराहा बूथ संख्या- 22 पर ईवीएम में तकनीकी खराबी होने के कारण घंटों मतदान कार्य बाधित रहा। सुबह 10 बजे तक अधिकतर बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई थी। कहीं-कहीं बूथ खाली था। जहां मतदान कर्मी वोटर के आने का इंतजार कर रहे थे। लोग उत्साह पूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। मतदाताओं के हुजूम के आगे करोना की गाइडलाइन तार-तार दिख रही थी।

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