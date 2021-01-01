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कार्रवाई:बाराचट्टी में वन विभाग की जमीन पर 15 एकड़ में लगी अफीम की गई नष्ट

गया5 घंटे पहले
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  • ड्रोन से खेती का लगाया गया पता, एसएसबी-पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई

थाना क्षेत्र के डांग और खैरा गांव में वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से हो रही मादक पदार्थ अफीम की खेती को जेसीबी मशीन से नष्ट करने की कार्रवाई बुधवार को हुई। वन के क्षेत्र पदाधिकारी मो. अफसार के नेतृत्व में वन विभाग, सशस्त्र सीमा बल के इंस्पेक्टर आदित्य कुमार तथा जिला पुलिस बल तथा एसएसबी जवानों द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई।

वन विभाग की भूमि पर हो रहे इस अवैध खेती को माफियाओं ने जंगल- झाड़ी के बीच काफी सुरक्षित तरीके से छुपा कर स्थानीय लोगों को मिलाकर कर रहे थे। रेंजर अफसर ने बताया कि डांग एवं खैरा के जंगल में लगभग 15 एकड़ भूमि पर माफिया द्वारा अफीम की खेती की जा रही थी, जिसे नष्ट करने की कार्रवाई की गई है।

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